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Оборот розничной торговли в Тюменской области превысил 165 млрд рублей за четыре месяца

Экономика, 10:36 11 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

165 млрд 717,4 млн рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области с января по апрель 2023 года. При этом в январе он превышал 39 млрд рублей, в феврале — 39,5 млрд рублей, в марте составил 42 млрд 860 млн рублей, в апреле — 44 млрд 251,1 млн рублей, пишет "Вслух.ру".

По динамике розничной торговли Тюменская область находится в числе лидеров в Уральском федеральном округе.

По итогам четырех месяцев прирост за год составил 6,1%. По итогам апреля по сравнению с 2022 годом зафиксирован рост на 24,2%. Это самый высокий показатель в УрФО.

Отметим, что основная часть потребительской корзины тюменцев — непродовольственные товары.

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# розничная торговля

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