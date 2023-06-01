В Тюменской области не зафиксировано новых и действующих лесных пожаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новых и действующих пожаров не зафиксировано в Тюменской области 12 июня. Потушен один лесной пожар на площади 0,2 га, сообщает департамент лесного комплекса.

Вместе с тем, 12 июня в Тобольской и Тюменской авиазонах установлен пятый класс пожарной опасности. В Ишимской – четвертый, а в Уватской – первый.

В ведомстве напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.