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В Тюменской области не зафиксировано новых и действующих лесных пожаров

Происшествия, 15:19 12 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новых и действующих пожаров не зафиксировано в Тюменской области 12 июня. Потушен один лесной пожар на площади 0,2 га, сообщает департамент лесного комплекса.

Вместе с тем, 12 июня в Тобольской и Тюменской авиазонах установлен пятый класс пожарной опасности. В Ишимской – четвертый, а в Уватской – первый.

В ведомстве напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим

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