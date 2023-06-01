Модернизация Метелевского водозабора улучшит качество питьевой воды в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Масштабная реконструкция ведется на Метелевской станции водоочистки. На данный момент внедрена автоматизированная установка подачи химреагентов, установлена новая запорная арматура, модернизирована система обеззараживания очистных сооружений. Работы выполняются в рамках концессионного соглашения между правительством Тюменской области и "Тюмень водоканалом".

Об этом рассказала директор тюменского водоканала Ольга Сарабаева в ходе выездного заседания комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы.

"Все это мы смогли модернизировать только после обновления Велижанской водоочистной станции, которая находится в 40 километрах от Тюмени. В целом строительство ведется по графику в строгом соответствии с планами реализации концессионного соглашения. Планируем работы первой очереди завершить до конца 2023 года", – добавила она.

После реконструкции и модернизации принцип работ сооружений останется прежним, но изменятся технологии. На смесителях в точках введения реагентов установят оборудование для интенсификации процессов перемешивания. Это позволит сократить количество используемых реагентов, повысив их эффективность. В камере хлопьеобразования добавятся рециркуляторы осадка для осветления речной воды и избавления от примесей. В отстойниках оборудуют тонкослойные модули – они удержат самые мелкие хлопья. Системы углевания и демангации позволят снизить влияние органики и марганца от реки. Процесс водоочистки будет полностью автоматизирован. Все работы планируется завершить до 2025 года.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, Метелевских водозабор – это ключевой объект водоснабжения Тюмени. Сооружения на 50 % обеспечивают тюменцев чистой питьевой водой. В сутки здесь очищается и подается потребителям около 100 тыс. кубометров воды. Технология подготовки основана на классической схеме двухступенчатой реагентной очистки с отстойниками, скорыми фильтрами и обеззараживании.

Депутаты выразили удовлетворение достигнутыми результатами. Одним из показателей эффективности они назвали количество потери воды при доставке потребителям. Сегодня он составляет 11 %, это один из лучших результатов по России. Среднее значение по регионам – 40 %. Руководство водоканала добавило, что значительно повысилось качество воды, поставляемой жителям. Большую роль сыграли современные реагенты и технологии водоочистки.

"Эти цифры говорят сами за себя и подтверждают, что концессионное соглашение как механизм государственно-частного партнерства является эффективным инструментом в решении вопросов и проведении государственной политики Тюменской области", – подчеркнула Галина Резяпова.

Депутат Тюменской облдумы Инна Лосева отметила, что выездное заседание – это первая часть, которая направлена на то, чтобы законодатели посмотрели, какие объекты построены, как вкладываются средства и какой получается результат.

"Мы видим, что уровень воды в Туре снижается. Но это временное явление, мы должны быть к нему готовы. Если бы не вложения в рамках соглашения, то мы не смогли бы пить воду, которую поставлял водоканал по старым технологиям. Так что решения по концессиям своевременны, они дают результат. Когда все объекты введут в действие, то мы получим еще более качественную воду", - поделилась она.

Вторую часть заседания парламентарии проведут в здании Тюменской областной думы 15 июня.

Отметим, концессионное соглашение по объектам водоснабжения и водоотведения Тюмени является одним из крупнейших в стране. Сумма фактического финансирования за 2018-2022 годы превысила 9 млрд рублей. Планы на 2023 год – 1 млрд 686 млн рублей.

На 2023 год запланировано продолжение реконструкции первой и второй очередей биологической очистки городских очистных сооружений канализации, продолжение строительства третьего блока биологической очистки канализационных очистных сооружений, строительство 15 км сетей водоснабжения и реконструкция 4,7 км канализационных коллекторов, реконструкция трех канализационных насосных станций.

Виктория Макарова