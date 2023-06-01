В Тюменской области выявили 10 случаев кори с начала эпидсезона

| Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

10 случаев кори выявлено в Тюменской области с начала эпидсезона. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо в эфире программы "Час Тюмени" на радио "Вести FM" 13 июня.

"Из них шесть случаев — завозные. В четырех случаях факт завоза инфекции не подтвердили. У нас есть по два случая в одном очаге. Заболели дети. В основном имеем дело с отказом родителей от прививок против кори по разным соображениям, один случай — по медицинскому отводу. Есть заболевшие дети, которые не могли быть привиты по возрасту", — доложила она.

Галина Шарухо напомнила, что корь — тяжелое заболевание. Оно может привести к серьезным осложнениям или летальному исходу. Сейчас, по ее словам, в регионе реализуют постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой о подчищающей иммунизации против кори. Для начала определяют иммунный статус детей и взрослых - у кого есть прививки от этого заболевания, а у кого нет.

Привить должны людей, которые не сделали этого ранее, и тех, у кого нет сведений о прививках против кори. "Те, кто заезжают к нам в регион с перспективой получения работы, должны быть привиты от кори, если у них с собой нет подтверждения о вакцинации. Можно привиться сразу, а можно сдать кровь на наличие иммуноглобулинов, которые говорят о наличии иммунитета против кори", — заключила Галина Шарухо.

Отметим, после введения первой дозы иммунитет от кори появляется через 28 дней. После окончания курса вакцинации формируется 95 % иммунитета. Это считается высоким показателем. Он держится от 12 до 20 лет.

Инна Пахомова