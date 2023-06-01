  • 16 июня 202316.06.2023пятница
  • USD83,9611
    EUR90,9665
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер северо-западный

"Промсвязьбанк" продолжит поддерживать малый и средний бизнес в Тюменской области

Губернатор, 20:15 15 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с председателем "Промсвязьбанка" Петром Фрадковым на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня. ПСБ продолжить поддерживать малый и средний бизнес в регионе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Банк присоединится к программе, в рамках которой региональным гарантийным фондом будут предоставляться поручительства предпринимателям по их кредитным обязательствам перед банком. Также ПСБ продолжит поддержку молодежного предпринимательства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , малый и средний бизнес , ПМЭФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 15.06.2023"Промсвязьбанк" продолжит поддерживать малый и средний бизнес в Тюменской области
12:24 14.06.2023Александр Моор поздравил Владимира Якушева с юбилеем
11:38 13.06.2023Аграрии Тюменской области завершили посевную
11:05 13.06.2023Патриарх Кирилл: в Тюменской области создают условия, учитывающие духовные запросы людей