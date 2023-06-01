"Промсвязьбанк" продолжит поддерживать малый и средний бизнес в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с председателем "Промсвязьбанка" Петром Фрадковым на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня. ПСБ продолжить поддерживать малый и средний бизнес в регионе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Банк присоединится к программе, в рамках которой региональным гарантийным фондом будут предоставляться поручительства предпринимателям по их кредитным обязательствам перед банком. Также ПСБ продолжит поддержку молодежного предпринимательства.