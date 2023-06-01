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В тюменском центре "Аванпост" стартовала приемная кампания

Общество, 08:39 20 июня 2023

Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Приемная кампания в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" продлится до конца августа. Обучение проводится по трем направлениям: социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и туристско-краеведческое, сообщает пресс-служба учреждения.

В этом году на бесплатное образование претендуют ребята в возрасте от 10 до 22 лет.

Познать азы огневой, строевой, физической, медицинской, тактической, инженерной, штурмовой, воздушно-десантной, высотной подготовки, изучить военную топографию, проверить себя на прочность в суточном полевом выходе и прыгнуть с парашютной вышки — такие возможности откроются перед тюменцами, которые придут на обучение по программам социально-гуманитарного направления.

В туристско-краеведческом направлении детей научат покорять горные вершины, ориентироваться на местности, обустраивать свой быт в полевых условиях и другое. Кататься на лыжах, развить в себе физические качества, освоить навыки пулевой стрельбы, легкой атлетики и стать ближе к спасателям с помощью пожарно-спасательного спорта ребята смогут на программах физкультурно-спортивного направления.

Приемная комиссия работает с понедельника по четверг с 10 до 16 часов, в пятницу - до 15 часов. Обеденный перерыв - с 12 до 13 часов. О том, какие документы необходимы, можно узнать в учебном отделе по телефону 22-06-33.

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# Аванпост , приемная кампания

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