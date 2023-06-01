Инспекторы ДПС в Тюмени остановили водителя, перевозившего пассажира с героином

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 свертков с порошкообразным веществом общей массой около 3 гр. обнаружили инспекторы ДПС в автомобиле, который остановили для проверки документов в Тюмени.

Полицейские заметили излишнее беспокойство у одного из пассажиров автомобиля и провели обыск в присутствии понятых. В кармане у мужчины обнаружили и изъяли свертки, содержимое которых оказалось героином по результатам экспертизы.

Задержанный попытался ввести сотрудников полиции в заблуждение и сообщил им, что свертки нашел случайно в одном из дворов, после чего решил их оставить себе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Следственный отдел ОП № 1 УМВД России по Тюмени возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.