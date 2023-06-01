50 грамм героина изъяли у задержанного в Тобольске иностранца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, намеревавшегося сбыть героин, задержали полицейские в Тобольске. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли у иностранца 17 свертков с белым порошкообразным веществом, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейские выяснили, что задержанный приехал в Тобольск из ближнего зарубежья. В одном из мессенджеров ему предложили работу курьером, он должен был раскладывать расфасованный на дозы наркотик по тайникам.

В арендованной квартире у подозреваемого обнаружено и изъято еще 100 свертков с наркотиками. Проведенная экспертиза установила, что мужчина намеревался сбыть героин, общая масса которого составила более 50 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.