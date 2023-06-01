  • 24 июня 202324.06.2023суббота
  • USD84,0793
    EUR91,4933
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-западный

Александр Моор призвал земляков сохранять спокойствие, ситуация в регионе стабильная

Губернатор, 14:44 24 июня 2023

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Сохранять спокойствие и доверять только надежным источникам информации призвал жителей Тюменской области губернатор региона Александр Моор.

В своем видеообращении к землякам он отметил, что находится на связи с руководителями силовых органов Тюменской области. Ситуация в регионе стабильная, попыток противоправных действий не отмечено.

"Полностью поддерживаю позицию Верховного Главнокомандующего, президента России Владимира Путина, который однозначно назвал захват военных объектов предательством и ударом в спину. Все, кто осознанно встал на путь предательства, понесут неминуемые наказания", - подчеркнул Александр Моор.

Он добавил, что сегодня, когда наша страна ведет борьбу за свой суверенитет, важно сплотиться и действовать сообща.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:44 24.06.2023Александр Моор призвал земляков сохранять спокойствие, ситуация в регионе стабильная
10:14 24.06.2023Александр Моор: в Тюменской области реализуются инновационные проекты в медицине, строительстве и ТЭК
09:08 24.06.2023Александр Моор пожелал молодежи уверенно идти по жизни, мечтать и достигать целей
12:19 23.06.2023Александр Моор: Тюменская область - среди лидеров жилищного строительства в России