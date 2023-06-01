Александр Моор призвал земляков сохранять спокойствие, ситуация в регионе стабильная

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Сохранять спокойствие и доверять только надежным источникам информации призвал жителей Тюменской области губернатор региона Александр Моор.

В своем видеообращении к землякам он отметил, что находится на связи с руководителями силовых органов Тюменской области. Ситуация в регионе стабильная, попыток противоправных действий не отмечено.

"Полностью поддерживаю позицию Верховного Главнокомандующего, президента России Владимира Путина, который однозначно назвал захват военных объектов предательством и ударом в спину. Все, кто осознанно встал на путь предательства, понесут неминуемые наказания", - подчеркнул Александр Моор.

Он добавил, что сегодня, когда наша страна ведет борьбу за свой суверенитет, важно сплотиться и действовать сообща.