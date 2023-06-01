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Зарплаты от 100 тыс. рублей можно найти в банке вакансий Тюменской области

Общество, 15:51 25 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26 тыс. предложений о работе могут найти тюменцы в областном банке вакансий. На некоторых позициях зарплаты достигают уровня в 100 тыс. рублей и выше, пишет Вслух.ру.

Зарплату от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц предлагают для директора по производству. Заработок для ведущего инженера по объективному контролю предусмотрен в размере 147 тыс. рублей.

Высокие зарплаты у машиниста-крановщика: 120–140 тыс. руб. и помощника бурильщика капитального ремонта скважин: от 95 тыс. 600 руб. до 121 тыс. 500 руб. в месяц.

Начальник участка в промышленности сможет зарабатывать от 90 тыс. до 120 тыс. в месяц. Начальнику автоколонны готовы платить от 90 тыс. до 110 тыс. рублей в месяц.

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# зарплаты

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