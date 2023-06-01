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44-летнего мужчину сбили на трассе Екатеринбург — Тюмень

Происшествия, 15:45 25 июня 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагедия произошла на 310-м километре федеральной автодороги Екатеринбург —Тюмень 25 июня. Под колесами Hyundai погиб 44-летний житель с. Гусево Тюменского района.

"По предварительным данным, пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм он скончался", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

За рулем Hyundai находилась 42-летняя жительница Тюмени, женщина ехала из города на дачу в п. Молодёжный.

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