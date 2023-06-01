В Тюмени заработала онлайн-запись в "Экодом"

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

В Тюмени запущена онлайн-регистрация, которая поможет записаться на понравившееся экособытие, мастер-класс или лекцию в экодомах в любое время, сообщает региональный оператор ТЭО.

Просветительские площадки "Гудвин", "Сити Молл" и "Центральный" посетили с момента открытия уже 18,5 тысяч гостей. Их число продолжает увеличиваться и создатели готовятся к открытию четвертого мультицентра.

Теперь у популярного просветительского проекта появилась интернет-платформа для расписания и регистрации. Также она поможет сориентироваться посетителям пункта приема вторсырья. Ознакомится с расписанием и запланировать посещение можно здесь.