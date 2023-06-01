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День молодежи в Тюмени и "Радио 7" – на одной волне

Общество, 20:04 26 июня 2023

Анастасия Никольская | Фото: Анастасия Никольская

Грандиозный праздник День молодежи "На одной волне" состоялся на Вознесенской набережной Тюмени 24 июня.

Организаторами выступили департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени и Тюменский городской многопрофильный центр, а отличную информационную поддержку обеспечили радиостанция "Радио 7" и интернет-провайдер "Русская компания".

С утра и до самого вечера всех гостей ждали мастер-классы, костюмированные фотосессии, интерактивные игры, выступления чирлидеров и бесчисленное множество других площадок. Каждый мог найти занятие по душе: спорт, косплей, творчество.

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Ведущие "Радио 7" Евгений Глебов, Мария Олеговна, Денис Кораблев весь день были с вами на одной волне, выходили в прямой эфир и рассказывали, как проходит праздник. Любой желающий мог увидеть прямую видеотрансляцию Дня молодежи в социальных сетях и на инфоканале организатора трансляции оператора связи "Русская компания".

Ярким завершением дня стал масштабный опен-эйр с участием одного из лучших диджеев страны DJ RAMIREZ.

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