Александр Моор: в Тюменской области сложились рабочие и единые взаимоотношения с органами власти всех уровней

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

В Тюменской области давно сложились по-настоящему хорошие, рабочие и единые взаимоотношения между регионом, муниципалитетами, муниципальными образованиями и между людьми, которые несут ответственность за развитие отдельного населенного пункта, районного центра и региона в целом, независимо от того, каким политическим силам они принадлежат. Это отметил губернатор Александр Моор, приветствуя участников расширенного заседания Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской области.

"Это позволяет нам многие годы умело обсуждать и разрешать все возникающие вопросы до того, как они станут проблемными, - подчеркнул он. - И эта определенная политическая группа крови, которая у нас сложилась за почти 30 лет современной России, дорогого стоит. Это главная ценность, которую нужно беречь, – не бояться обсуждать любые вопросы, сколько бы острыми они ни казались. Нет такого вопроса, который мы не вынесли бы на обсуждение".

Глава региона отметил, что мы научились консолидироваться перед внешними вызовами и отвечать на них. Об этом говорит вся наша история. Но мы уязвимы, когда удар идет изнутри. Александр Моор подтвердил свою позицию, заявленную в видеообращении к землякам.

"Ситуация в регионе стабильная, попыток противоправных действий не отмечено. Полностью поддерживаю позицию Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, который однозначно назвал захват военных объектов предательством и ударом в спину. Все, кто осознанно встал на путь предательства, понесут неминуемые наказания", - подчеркнул Александр Моор.

Принцип единства системы публичной власти, по словам председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, предполагает согласованные действия различных уровней власти как единого целого во благо граждан.

"В Тюменской области принцип единства системы публичной власти осуществляется в полной мере в повседневной работе всех областных и муниципальных структур власти, - отметил он. - Только в совместных усилиях органов государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления можно было достичь того высокого уровня социально-экономических показателей, который демонстрирует сегодня наша область".

В то же время потенциал этого взаимодействия, по оценке председателя облдумы, далеко не исчерпан.

"Перспективы я вижу в более активном использовании представительными органами муниципальных образований права законодательной инициативы, - заявил он. - В 2022 году и с начала 2023 года к нам в областную думу поступило всего шесть инициатив от муниципалитетов. Четыре из них об упразднении населенных пунктов и только два из Ялуторовска о внесение изменений в кодекс Тюменской области об административной ответственности".

Борис Олейник