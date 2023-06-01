Проект "MEDMEDIA" реализует тюменская студентка на грант Росмолодежи

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "MEDMEDIA" реализует студентка шестого курса Тюменского медицинского университета Динара Юлдашева на грант Росмолодежи. Его участниками станут студенты четвертых-шестых курсов медуниверситета и вузов Уральского федерального округа. Иногородние ребята присоединятся к проекту в дистанционном формате, сообщает пресс-служба вуза.

"Опрос более 200 человек 18-25 лет показал, что для 82 процентов из них весомым фактором при выборе лечащего врача является наличие и качество его социальных сетей, то есть бренда в сети Интернет. Поэтому грамотное позиционирование себя и своих умений выходит на первый план. Однако молодые специалисты часто не знают, как презентовать себя и заслужить доверие аудитории соцсетей, как оформить и представить свои услуги. Самостоятельное освоение этих умений часто не приносит желаемых результатов. Образовательный курс поможет развить навыки, которые пригодятся не только в частной практике, но и при трудоустройстве в клиниках", - пояснила Динара Юлдашева.

Программа включает онлайн-уроки и 24 теоретических и практических занятия, которые проведут автор проекта и приглашенные специалисты – практикующие врачи и эксперты медиасферы.

Студенты изучат основы SMM, стратегии развития личного и профессионального бренда, присутствия в соцсетях и работы с аудиторией. К окончанию курса каждый слушатель проработает личный аккаунт в соцсетях и сформирует план его ведения.