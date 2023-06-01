Проект "MEDMEDIA" реализует тюменская студентка на грант Росмолодежи
Проект "MEDMEDIA" реализует студентка шестого курса Тюменского медицинского университета Динара Юлдашева на грант Росмолодежи. Его участниками станут студенты четвертых-шестых курсов медуниверситета и вузов Уральского федерального округа. Иногородние ребята присоединятся к проекту в дистанционном формате, сообщает пресс-служба вуза.
"Опрос более 200 человек 18-25 лет показал, что для 82 процентов из них весомым фактором при выборе лечащего врача является наличие и качество его социальных сетей, то есть бренда в сети Интернет. Поэтому грамотное позиционирование себя и своих умений выходит на первый план. Однако молодые специалисты часто не знают, как презентовать себя и заслужить доверие аудитории соцсетей, как оформить и представить свои услуги. Самостоятельное освоение этих умений часто не приносит желаемых результатов. Образовательный курс поможет развить навыки, которые пригодятся не только в частной практике, но и при трудоустройстве в клиниках", - пояснила Динара Юлдашева.
Программа включает онлайн-уроки и 24 теоретических и практических занятия, которые проведут автор проекта и приглашенные специалисты – практикующие врачи и эксперты медиасферы.
Студенты изучат основы SMM, стратегии развития личного и профессионального бренда, присутствия в соцсетях и работы с аудиторией. К окончанию курса каждый слушатель проработает личный аккаунт в соцсетях и сформирует план его ведения.