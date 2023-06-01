  • 28 июня 202328.06.2023среда
  • USD85,0504
    EUR93,1373
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области сформируют реестр экспортеров растительного сырья в Китай

Экономика, 17:25 28 июня 2023

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО

Реестр предприятий, которые готовы экспортировать в Китай растительное сырье, сформируют в Тюменской области. В списке растений, необходимых для медицины дружественного государства, восемь наименований.

Реестры формируются на основании протокола между федеральным Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из России.

Среди растительного сырья, в котором нуждается китайская фармацевтика - сапожниковия растопыренная, астрагал перепончатый, лимонник китайский, атрактилодес ланцетный и другие наименования.

Подать заявку можно до 30 июня на okfk@ursn72.ru , сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Россельхознадзор , сырье , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:25 28.06.2023В Тюменской области сформируют реестр экспортеров растительного сырья в Китай
17:14 28.06.2023Тюменская область сохраняет лидирующие позиции по производству основных продуктов питания
16:52 28.06.2023Санкт-Петербургский политехнический университет станет участником Нефтегазового кластера
16:30 28.06.2023В аэропорту Рощино Тюмени на 38,9 процентов вырос пассажиропоток из Ямала и Югры