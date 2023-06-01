В Тюменской области сформируют реестр экспортеров растительного сырья в Китай

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО

Реестр предприятий, которые готовы экспортировать в Китай растительное сырье, сформируют в Тюменской области. В списке растений, необходимых для медицины дружественного государства, восемь наименований.

Реестры формируются на основании протокола между федеральным Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из России.

Среди растительного сырья, в котором нуждается китайская фармацевтика - сапожниковия растопыренная, астрагал перепончатый, лимонник китайский, атрактилодес ланцетный и другие наименования.

Подать заявку можно до 30 июня на okfk@ursn72.ru , сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО.