Водитель маршрутки из Тюмени за проезд на красный заплатит штраф в 5 тысяч рублей
| Фото: ГИБДД по Тюменской области
Штраф в размере пяти тыс. рублей или лишение прав до трех месяцев грозит водителю маршрутки из Тюмени. Он проехал по железнодорожному переезду на красный сигнал светофора. Горожане сняли этот момент на видео и разместили в социальных сетях, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.
Гражданину сопредельного государства, находившемуся за рулем автобуса пятого маршрута - 36 лет. Он пояснил, что не было пассажиров, а он очень торопился домой и проехал переезд на запрещающий сигнал светофора, уточняется в сообщении.
На нарушителя составлен административный материал.