Водитель маршрутки из Тюмени за проезд на красный заплатит штраф в 5 тысяч рублей

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Штраф в размере пяти тыс. рублей или лишение прав до трех месяцев грозит водителю маршрутки из Тюмени. Он проехал по железнодорожному переезду на красный сигнал светофора. Горожане сняли этот момент на видео и разместили в социальных сетях, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Гражданину сопредельного государства, находившемуся за рулем автобуса пятого маршрута - 36 лет. Он пояснил, что не было пассажиров, а он очень торопился домой и проехал переезд на запрещающий сигнал светофора, уточняется в сообщении.

На нарушителя составлен административный материал.