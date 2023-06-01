Владимир Якушев обозначил приоритетную роль молодежи в авангарде развития страны
Молодёжь должна быть в авангарде всего, к чему стремиться наша страна. Особенно, в вопросах технологического суверенитета. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на итоговом заседании форума УТРО в Челябинской области 28 июня.
Вместе с губернаторами уральских регионов и участниками форума он обсудил образ будущего и потенциальный вклад молодых людей в судьбу федерального округа.
"Мы ждём от вас креативных решений, чтобы у нас появились наши, российские технологии", - подчеркнул говоря о роли молодого поколения в жизни общества полпред.
Среди других приоритетных направлений для молодёжи он обозначил цифровизацию и развитие волонтёрства.
Один из участников предложил дополнить форум УТРО треком по продвижению семейных ценностей. Полпред согласился, что поддерживать молодые семьи принципиально важно. Причём, делать это нужно по разным направлениям.
Полпред также встретился с ребятами, которые приехали на форум из Донецкой и Луганской Народных Республик, Казахстана и Белоруссии. Владимир Якушев напомнил, что все регионы УФО помогают в восстановлении мирной жизни на Донбассе. Заметил, что в новых регионах также стоит развивать социальные проекты, и одним из них может быть стать проведение форума УТРО на подшефных территориях.