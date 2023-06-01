Владимир Якушев обозначил приоритетную роль молодежи в авангарде развития страны

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Молодёжь должна быть в авангарде всего, к чему стремиться наша страна. Особенно, в вопросах технологического суверенитета. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на итоговом заседании форума УТРО в Челябинской области 28 июня.

Вместе с губернаторами уральских регионов и участниками форума он обсудил образ будущего и потенциальный вклад молодых людей в судьбу федерального округа.

"Мы ждём от вас креативных решений, чтобы у нас появились наши, российские технологии", - подчеркнул говоря о роли молодого поколения в жизни общества полпред.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Среди других приоритетных направлений для молодёжи он обозначил цифровизацию и развитие волонтёрства.

Один из участников предложил дополнить форум УТРО треком по продвижению семейных ценностей. Полпред согласился, что поддерживать молодые семьи принципиально важно. Причём, делать это нужно по разным направлениям.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Полпред также встретился с ребятами, которые приехали на форум из Донецкой и Луганской Народных Республик, Казахстана и Белоруссии. Владимир Якушев напомнил, что все регионы УФО помогают в восстановлении мирной жизни на Донбассе. Заметил, что в новых регионах также стоит развивать социальные проекты, и одним из них может быть стать проведение форума УТРО на подшефных территориях.