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Воспитанники ФК "Тюмень" сыграют с гостями из Барнаула 5 июля

Спорт, 16:37 05 июля 2023

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Матчи десятого тура Сибирской юношеской футбольной лиги пройдут в Тюмени 5 июля. Воспитанники ФК "Тюмень" на стадионе "Геолог" примут футболистов "Алтая" из Барнаула в 15 часов.

В турнире футболистов 2008 года рождения гости занимают седьмое место. Тюменцы – третьи. "Алтай" за пределами Барнаула пока не побеждал, а все матчи тюменцев завершаются крупными счетами.

В 17 часов 30 минут на поле выйдут футболисты 2007 года рождения. После шести матчей в их активе 13 баллов и четвертое место. Вход на матчи ЮФЛ бесплатный. Для зрителей будет открыта Западная трибуна.

Будут организованы видеотрансляции игр младших и старших воспитанников, сообщает пресс-служа ФК "Тюмень".

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# ФК Тюмень , футбол

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