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Более 168 миллионов рублей получили предприниматели на развитие бизнеса в Тюменской области

Экономика, 16:48 05 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

168,3 млн рублей займов оформили предприниматели на развитие бизнеса в Тюменской области с января по июнь. А в целом региональный Фонд микрофинасирования за полгода выдал 166 займов на общую сумму в 316,6 млн рублей, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Кроме того, оказано 239 услуг, 31 предприниматель смог привлечь кредитное и лизинговое финансирование на общую сумму 168,4 млн рублей. А зарегистрировали дело при консультационной поддержке 62 субъекта малого и среднего бизнеса.

Подробно о том, как получить займ, можно узнать по телефону : +7 (932) 325-50-45 или в офисе по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142.

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# кредитование , фонд микрофинансирования

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