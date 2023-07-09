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Жители Тюменской области в мае закупились в магазинах на 44,7 миллиарда рублей

Экономика, 09:49 09 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

44 млрд 735 млн рублей заплатили за покупки в магазинах жители Тюменской области в мае. Это на 23,2 % больше, чем годом ранее. Больше в Уральском федеральном округе тратят только на Ямале.

Вместе с тем, с января по май общая сумма расходов на шопинг превысила 210 млрд рублей. В январе и феврале покупатели выбирали сдержанную тактику, рост трат начался с мартовских 42 млрд рублей.

В разрезе покупок наибольшая доля приходится на непродовольственные товары – 109 млрд рублей с января по май. А на продукты потрачено на 8 млрд меньше, приводит данные Росстата Вслух.ру.

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# магазины , покупки , Росстат

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