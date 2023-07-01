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Лучшим трактористом 2023 года в Тюменской области стал механизатор Учхоза

Экономика, 16:25 13 июля 2023

адмиинстрация Тюменского района | Фото: адмиинстрация Тюменского района

Механизатор Учхоза аграрного университета Северного Зауралья Эдуард Исмагулов победил в конкурсе "Лучший тракторист-машинист 2023 года" Тюменской области. Он показал максимальные результаты по вспашке поля и фигурному вождению колесного трактора среди 30 участников, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Среди учащихся оперативнее и качественнее справился с заданиями студент государственного аграрного вуза Никита Реутских. У него золотая медаль.

А самым молодым трактористом признан механизатор ООО "Зерноток" Омутинского района Иван Логинов.

Награды победителям вручил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

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# АПК , конкурс , трактористы

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