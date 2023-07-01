Лучшим трактористом 2023 года в Тюменской области стал механизатор Учхоза

| Фото: адмиинстрация Тюменского района | Фото: адмиинстрация Тюменского района

Механизатор Учхоза аграрного университета Северного Зауралья Эдуард Исмагулов победил в конкурсе "Лучший тракторист-машинист 2023 года" Тюменской области. Он показал максимальные результаты по вспашке поля и фигурному вождению колесного трактора среди 30 участников, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Среди учащихся оперативнее и качественнее справился с заданиями студент государственного аграрного вуза Никита Реутских. У него золотая медаль.

А самым молодым трактористом признан механизатор ООО "Зерноток" Омутинского района Иван Логинов.

Награды победителям вручил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.