Лучшим трактористом 2023 года в Тюменской области стал механизатор Учхоза
Экономика, 16:25 13 июля 2023
| Фото: адмиинстрация Тюменского района
Механизатор Учхоза аграрного университета Северного Зауралья Эдуард Исмагулов победил в конкурсе "Лучший тракторист-машинист 2023 года" Тюменской области. Он показал максимальные результаты по вспашке поля и фигурному вождению колесного трактора среди 30 участников, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.
| Фото: департамент АПК Тюменской области
Среди учащихся оперативнее и качественнее справился с заданиями студент государственного аграрного вуза Никита Реутских. У него золотая медаль.
А самым молодым трактористом признан механизатор ООО "Зерноток" Омутинского района Иван Логинов.
Награды победителям вручил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.