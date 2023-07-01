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На 8,5 млрд рублей вырос рынок платных услуг в Тюменской области

Общество, 11:49 15 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рост оборота рынка платных услуг наблюдают в Тюменской области в 2023 году. С января по май текущего года общий чек составил более 67 млрд рублей, что на 8,5 млрд больше, чем в тот же период 2022 года.

Как сообщает "Вслух.ру", за 2023 год в Тюменской области на 38,3% подорожали услуги зарубежного туризма. На 12,5% выросли цены на жилищно-коммунальные услуги, включая аренду квартир. Более 10% к стоимости прибавили медицинские услуги. На 5% подорожали транспортные и правовые услуги.

Добавим, по динамике роста в УФО Тюменская область на втором месте, лидирует Свердловская область.

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