Пациента с четвертой стадией рака спасли врачи Медицинского города

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пациента с четвертой стадией рака спасли врачи Медицинского города в Тюмени. Для этого они провели лапароскопическое удаление правой доли печени. Такие операции выполняются всего в нескольких специализированных отделениях хирургии и трансплантации печени страны, сообщает медучреждение.

У мужчины 66 лет выявили четвертую стадию рака ободочной кишки с метастазами в печень. В феврале 2023 г. ему выполнили лапароскопическое удаление опухоли левой половины ободочной кишки, после которого были успешно пройдены несколько курсов химиотерапии.

Последующая операция на печени прошла без осложнений и не потребовала переливания крови. У пациента есть шансы на полное выздоровление, уверены в Медгороде.

"Лапароскопическое удаление правой половины печени относится к наиболее сложным хирургическим вмешательствам за счет сложного анатомического расположения, высокого риска кровопотери, требованиям к хирургической технике и оборудованию", - рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии Медицинского города Евгений Франк.

Точные границы резекции печени и сосудов определили с помощью новой лапароскопической 4K видеосистемы с ICG-флюоресцентной навигацией. Методика сокращает время операции и послеоперационное пребывание в стационаре, а также уменьшает кровопотерю и осложнения.

Такие операции на печени в отделении начали проводить с 2012 г., а лапароскопические вмешательства на этом органе практикуются выполняются с 2017 г.