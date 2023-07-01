17 июля – события дня

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

В Ялуторовске проведут занятия по обновленному курсу "Школы гостевого бизнеса" для представителей индустрий гостеприимства и туризма. Заявку на участие можно заполнить здесь. 18+

В Тюмени в малом зале мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А ст. 1) в 19 часов состоится открытие выставки "Улица — женского рода", на которой представят работы 26 уличных художниц из городов России. 16+

В Тюмени на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, корп. 1) в 19 часов начнется дебютная игра в первой лиге первенства России между футбольными клубами "Тюмень" и "Химки".6+

Интересное в этот день

709 до н. э. — Первое описание полного солнечного затмения, сделанное китайцем Чу Фу.

1783 — утверждён герб города Перми.

1854 — В Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога.

1911 — первый в России автопробег военных грузовиков между Петербургом и Москвой.

1923 — Совнарком СССР создал Совет труда и обороны во главе с В. И. Лениным.

1942 — начался первый этап Сталинградской битвы (оборонительный).

1972 — посадка Ту-134 на Икшинское водохранилище.

1975 — состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США).

1976 — в Монреале начались XXI Олимпийские игры.

1995 — Европейский союз подписал торговый договор с Россией.

2012 — в результате размыва естественной насыпи прекратило своё существование озеро Маашей на Алтае.