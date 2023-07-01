Генератор и маскировочные сети передали жители Ишима землякам в зону СВО

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Очередную партию дополнительного оборудования передали в зону проведения СВО подразделению, в котором служат мобилизованные жители Тюменской области.

Военнослужащим привезли генератор, маскировочные сети, запасные части и инструменты. Бойцы поблагодарили земляков и обещали вернуться домой с победой.

Напомним, что принять участие в сборе средств для покупки дополнительного оборудования для бойцов может каждый. В регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы".