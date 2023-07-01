  • 20 июля 202320.07.2023четверг
  • USD91,2046
    EUR102,4441
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер южный

Генератор и маскировочные сети передали жители Ишима землякам в зону СВО

Общество, 12:46 20 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Очередную партию дополнительного оборудования передали в зону проведения СВО подразделению, в котором служат мобилизованные жители Тюменской области.

Военнослужащим привезли генератор, маскировочные сети, запасные части и инструменты. Бойцы поблагодарили земляков и обещали вернуться домой с победой.

Напомним, что принять участие в сборе средств для покупки дополнительного оборудования для бойцов может каждый. В регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 20.07.2023Замена алюминиевого провода на улицах Тобольска снизит количество отключений света
13:52 20.07.2023В экопарке "Затюменский" появятся новые спортплощадки и амфитеатр
12:57 20.07.2023Эксперт: Новые мировые вызовы привели к глубокой реновации агропромышленного комплекса России
12:46 20.07.2023Генератор и маскировочные сети передали жители Ишима землякам в зону СВО