Генератор и маскировочные сети передали жители Ишима землякам в зону СВО
Общество, 12:46 20 июля 2023
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Очередную партию дополнительного оборудования передали в зону проведения СВО подразделению, в котором служат мобилизованные жители Тюменской области.
Военнослужащим привезли генератор, маскировочные сети, запасные части и инструменты. Бойцы поблагодарили земляков и обещали вернуться домой с победой.
Напомним, что принять участие в сборе средств для покупки дополнительного оборудования для бойцов может каждый. В регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы".