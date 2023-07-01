117 иностранных студентов-медиков получили дипломы подготовительного курса

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

117 иностранных студентов осваивали профильные дисциплины на подготовительном курсе Тюменского медицинского университета. С октября они начали изучать русский язык как иностранный, в весеннем семестре добавились профильные предметы - биология и химия, физика и математика.

По информации вуза, в заключительный день занятий будущим студентам выдали дипломы. Их поздравили преподаватели и руководство дирекции внешних коммуникаций и международных связей.

100 студентов из Китая обучались в дистанционном формате, а 17 студентов из Египта, Эквадора, Судана, Колумбии, Ирана и Йемена учились очно. По мнению заместителя директора по внешним коммуникациям и международным связям Александры Шалабодовой, сложнее всего иностранным абитуриентам дается изучение русского языка.

"Они начинают с алфавита, а к весеннему семестру уже нужно выйти на спецпредметы, изучать химию и биологию на русском языке", - сказал он.

Не все иностранцы планируют связать свою жизнь с медициной, но многие из них отмечают высокое качество подготовки по русскому языку на подготовительных курсах ТМУ.