Тюменскую молодежь научили оформлять заявки на грантовые проекты

| Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

32 представителя тюменской молодежи стали участниками интенсива "Грант лаборатория" от комплексной программы "ПроПроекты", который состоялся в мультицентре "Моя территория" 21 июля.

Событие прошло в три этапа. Участники вместе с экспертами разрабатывали идеи социальных проектов, прорабатывали паспорта, а также узнавали о региональных и всероссийских возможностях для развития инициатив.

"Не так давно стартовала заявочная кампания на конкурс "Росмолодежь.Гранты". От федерального агентства можно в заочном формате выиграть грантовую поддержку на реализацию проекта в сумме до 100 тысяч рублей. Конкурс проводят уже второй год. Так как мы являемся ресурсным центром, занимаемся подготовкой заявок на грантовые конкурсы, проводим образовательные события", – рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени, амбассадор "Росмолодежь.Гранты" Айгерим Уакпаева.

На площадке "Заполнение паспорта проекта" тюменцы вместе с экспертом разобрали основные пункты паспорта, научили оформлять идею в проект и заполнять заявку на грантовый конкурс. На площадке "Поиск идеи" прошел практикум, где молодые люди обозначили сферы, в которых требуются актуальные решения.

На площадке "Возможности" спикеры рассказали об окружных, всероссийских форумах и грантовых конкурсах, в которых можно принять участие.

По словам руководителя мультицентра "Моя территория", у "Росмолодежи" много направлений – около 20. Тюменская молодежь в основном прорабатывает проекты по патриотизму, семейным ценностям, медицине, пропаганде здорового образа жизни, по теме креативных индустрий.

Айгерим Уакпаева отметила, что в мультицентре продолжат проводить подобные образовательные события, посвященные в том числе и другим грантовым конкурсам.

Инна Пахомова