Тюменскую молодежь научили оформлять заявки на грантовые проекты
32 представителя тюменской молодежи стали участниками интенсива "Грант лаборатория" от комплексной программы "ПроПроекты", который состоялся в мультицентре "Моя территория" 21 июля.
Событие прошло в три этапа. Участники вместе с экспертами разрабатывали идеи социальных проектов, прорабатывали паспорта, а также узнавали о региональных и всероссийских возможностях для развития инициатив.
"Не так давно стартовала заявочная кампания на конкурс "Росмолодежь.Гранты". От федерального агентства можно в заочном формате выиграть грантовую поддержку на реализацию проекта в сумме до 100 тысяч рублей. Конкурс проводят уже второй год. Так как мы являемся ресурсным центром, занимаемся подготовкой заявок на грантовые конкурсы, проводим образовательные события", – рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени, амбассадор "Росмолодежь.Гранты" Айгерим Уакпаева.
На площадке "Заполнение паспорта проекта" тюменцы вместе с экспертом разобрали основные пункты паспорта, научили оформлять идею в проект и заполнять заявку на грантовый конкурс. На площадке "Поиск идеи" прошел практикум, где молодые люди обозначили сферы, в которых требуются актуальные решения.
На площадке "Возможности" спикеры рассказали об окружных, всероссийских форумах и грантовых конкурсах, в которых можно принять участие.
По словам руководителя мультицентра "Моя территория", у "Росмолодежи" много направлений – около 20. Тюменская молодежь в основном прорабатывает проекты по патриотизму, семейным ценностям, медицине, пропаганде здорового образа жизни, по теме креативных индустрий.
Айгерим Уакпаева отметила, что в мультицентре продолжат проводить подобные образовательные события, посвященные в том числе и другим грантовым конкурсам.
Инна Пахомова