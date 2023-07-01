Сигареты и роллы тюменка купила по чужой банковской карте

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Более девяти тысяч рублей потратила в магазинах жительница Тюмени, отправившаяся за покупками с чужой банковской картой, сообщает УМВД по Тюменской области.

В отдел полиции обратился молодой человек 1990 года рождения. Он сообщил, что потерял банковскую карту, но заблокировать ее он не успел.

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнюю местную жительницу, женщина рассказала, что нашла карту на улице и приобрела на нее в различных магазинах спиртное, сигареты и роллы.

В отношении ранее судимой тюменки возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.