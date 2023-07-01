Сигареты и роллы тюменка купила по чужой банковской карте
Происшествия, 17:01 22 июля 2023
| Фото: УМВД по Тюменской области
Более девяти тысяч рублей потратила в магазинах жительница Тюмени, отправившаяся за покупками с чужой банковской картой, сообщает УМВД по Тюменской области.
В отдел полиции обратился молодой человек 1990 года рождения. Он сообщил, что потерял банковскую карту, но заблокировать ее он не успел.
Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнюю местную жительницу, женщина рассказала, что нашла карту на улице и приобрела на нее в различных магазинах спиртное, сигареты и роллы.
В отношении ранее судимой тюменки возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.