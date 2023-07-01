  • 22 июля 202322.07.2023суббота
  • USD90,3846
    EUR100,6562
  • В Тюмени 23..25 С 5 м/с ветер юго-западный

Сигареты и роллы тюменка купила по чужой банковской карте

Происшествия, 17:01 22 июля 2023

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Более девяти тысяч рублей потратила в магазинах жительница Тюмени, отправившаяся за покупками с чужой банковской картой, сообщает УМВД по Тюменской области.

В отдел полиции обратился молодой человек 1990 года рождения. Он сообщил, что потерял банковскую карту, но заблокировать ее он не успел.

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнюю местную жительницу, женщина рассказала, что нашла карту на улице и приобрела на нее в различных магазинах спиртное, сигареты и роллы.

В отношении ранее судимой тюменки возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 22.07.2023Сигареты и роллы тюменка купила по чужой банковской карте
15:01 22.07.2023Тюменку с наркотиком задержали на улице Жуковского
13:56 22.07.2023Мошенники пытались обмануть тюменскую пенсионерку на миллион рублей
19:37 21.07.2023Карантин по бешенству животных ввели в селе Ильинка Казанского района