Грозы и град прогнозируют синоптики на юге Тюменской области 23 июля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильные дожди, грозы, град ожидаются на юге Тюменской области днем 23 июля сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Прогнозируются порывы ветра до 18-23 м/с.

В связи с ожидаемой непогодой увеличивается риск аварий на системах электроснабжения, падений деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту "Рощино".