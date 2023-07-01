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Грозы и град прогнозируют синоптики на юге Тюменской области 23 июля

Общество, 16:31 22 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильные дожди, грозы, град ожидаются на юге Тюменской области днем 23 июля сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Прогнозируются порывы ветра до 18-23 м/с.

В связи с ожидаемой непогодой увеличивается риск аварий на системах электроснабжения, падений деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту "Рощино".

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# град , грозы , дождь , непогода

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