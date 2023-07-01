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В с. Аромашево предприниматель построил площадку для выгула собак

Экономика, 14:04 26 июля 2023

Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова

Площадку для выгула собак построил индивидуальный предприниматель Артем Сироткин в с. Аромашево. Она стала востребованной - жители села приходят на площадку со своими питомцами. Решается вопрос о добавлении снарядов для собак.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов.

Предприниматель также ведет благоустройство котлована по ул. Ленина. Он примыкает к парку культуры и отдыха и ранее был заброшен. На сегодня проведена работа по его расчистке и формированию береговой линии.

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# Аромашевский район , благоустройство , площадка для выгула собак

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