В с. Аромашево предприниматель построил площадку для выгула собак
Экономика, 14:04 26 июля 2023
| Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова
Площадку для выгула собак построил индивидуальный предприниматель Артем Сироткин в с. Аромашево. Она стала востребованной - жители села приходят на площадку со своими питомцами. Решается вопрос о добавлении снарядов для собак.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов.
Предприниматель также ведет благоустройство котлована по ул. Ленина. Он примыкает к парку культуры и отдыха и ранее был заброшен. На сегодня проведена работа по его расчистке и формированию береговой линии.