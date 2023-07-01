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17 яблонь и две березы высадили на улице Мельникайте

Общество, 17:23 10 июля 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

17 яблонь и две березы высадили на территории на ул. Мельникайте, 61б – 63 в Тюмени. Локацию благоустроили в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает администрация города.

Раньше здесь были ужасные дороги, отсутствовали фонари и лавочки. Теперь, как говорят местные жители, здесь приятно находиться. Появилось наружное освещение, заасфальтированы проезды, отремонтированы тротуары, появились удобные скамейки и газоны.

Также благодаря нацпроекту сотрудники компании "Мостострой-11" высадили 19 молодых саженцев.

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# благоустройство , деревья

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