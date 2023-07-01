17 яблонь и две березы высадили на улице Мельникайте

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

17 яблонь и две березы высадили на территории на ул. Мельникайте, 61б – 63 в Тюмени. Локацию благоустроили в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает администрация города.

Раньше здесь были ужасные дороги, отсутствовали фонари и лавочки. Теперь, как говорят местные жители, здесь приятно находиться. Появилось наружное освещение, заасфальтированы проезды, отремонтированы тротуары, появились удобные скамейки и газоны.

Также благодаря нацпроекту сотрудники компании "Мостострой-11" высадили 19 молодых саженцев.