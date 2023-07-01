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Около 50 дворов благоустроят в Тюмени в 2024 году

Экономика, 13:08 28 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 50 дворов отремонтируют в Тюмени в 2024 году. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в эфире программы "Час Тюмени" на радио Вести.FM 28 июля.

"Будет благоустроено около 200-220 тысяч квадратных метров дворовых пространств", — добавил глава Тюмени.

В 2023 году в порядок приводят 46 дворов. Ряд объектов уже готов. Несколько дворов после капитального ремонта откроют ко Дню города и Дню области. 28 июля торжественно презентуют обновленные дворы домов на улицах Мельникайте, 97 и Народной, 8.

Инна Пахомова

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# благоустройство , дворы , Руслан Кухарук

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