10 дворов планируют благоустроить в Калининском округе Тюмени в 2024 году

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Сезон обсуждений проектов благоустройства дворовых территорий 2024 года начался в управе Калининского округа в Тюмени. В 2024 году планируют благоустроить 10 дворов, сообщает пресс-служба управы.

Специалисты управы проводили встречи с жителями, представителями управляющих компаний, депутатами Тюменской городской думы, председателями территориальных общественных самоуправлений, собирали от них предложения и выслушивали пожелания.

14 августа состоялись первые встречи с активными жителями двух дворовых территорий: по ул. Мельникайте, 132, 132/1 и ул. Пролетарской, 120а, на которых присутствовали представители управляющих компаний, депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов. Участники встречи познакомились с проектами будущего благоустройства.