В Тобольске завершается ремонт шести школ

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска

В шести школах Тобольска продолжается ремонт и подготовка к новому учебному году. Самые масштабные работы проходят в двух корпусах школы №14. На обоих объектах замена окон уже выполнена полностью, остальные работы выполнены более чем на 85%, сообщает глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

В здании по ул. Ленина идет замена, светильников, ремонт пола в коридорах и классах, ремонт пищеблока и системы канализации. В корпусе микрорайона Южный также заменяют светильники и ремонтируют полы в коридорах и классах.

Также в гимназии им. Н.Д. Лицмана к новому учебному году отремонтируют полы. "Работы выполнены практически полностью, дело осталось совсем за малым – это устройство плинтусов и сапожка. Подрядчик добросовестный. Может на него влияет атмосфера школы - как всегда двор утопает в прекрасных цветах", - сказал глава города.

В школе №7 идет ремонт вестибюля и коридора первого этажа школы. В школе №20 в микрорайоне Менделеево подрядчик выполнил работы по ремонту полов на втором этаже здания. В школе №6 в Сумкино и в школе №2 в Иртышском в летний период были произведены работы по замене ограждения территорий школ.

Добавим, что помимо школ в Тобольске у Центра гимнастики при строительстве нового сквера в 7А микрорайоне делают тротуары.