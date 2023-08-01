В Тюмени в сквере Школьный установят сцену, памп-трек и площадку для пана-футбола

| Фото: Управа Ленинского А.О. | Фото: Управа Ленинского А.О.

Благоустройство сквера Школьный в Тюмени уже перешло экватор. В настоящее время здесь меняют малые архитектурные формы, покрытие пешеходных тропинок и тротуаров, вскоре будет установлена сцена, памятник учителю, а также памп-трек и площадка для пана-футбола, сообщает управа Ленинского округа.

По просьбе местных жителей отдельное внимание было уделено организации выгула домашних животных. Площадка пользовалась большим спросом, на встрече с инициативной группой в качестве альтернативы решили обустроить аналогичную зону в Телевизионном сквере. Она получилась большой и удобной.

Депутат Тюменской городской думы Алексей Чирков вручил грамоты и благодарственные письма активным жителям, взявшимся за воплощение этой идеи в жизнь и давшей старт для обустройства в этом районе большой площадки для выгула домашних животных. Также он напомнил, что желание благоустроить сквер жители округа выражали еще несколько лет назад.