Углеродный баланс Западной Сибири оценят ученые в летней школе ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Летняя школа-конференция "Методы оценки углеродного баланса репрезентативных экосистем Западной Сибири" пройдет в Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) и на карбоновом полигоне ТюмГУ с 31 июля по 6 августа. Ее участниками станут студенты и молодые ученые, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В программе мероприятий участников ждут лекции и практические занятия, посвященные различным отраслям углеродного регулирования. Студенты и ученые вместе с экспертами обсудят, как сегодня организуются и оцениваются климатические проекты, какие существуют методы измерений климатически активных газов для разных природных объектов и особенности использования беспилотных летательных аппаратов для идентификации природно-техногенных процессов.

Участие в Школе примут слушатели и лекторы из Тюменского и Томского государственных университетов, Пермского государственного национального исследовательского университета, Казанского федерального университета, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Института проблем освоения Севера СО РАН.