Тюменских школьников и студентов научат создавать контент и работать с целевой аудиторией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьников 8–11 классов, студентов колледжей и техникумов приглашают пройти образовательную программу "Проектный лагерь Сферума", которая пройдет в онлайн-формате с 16 по 30 августа. Подать заявку на участие в программе можно с 1 по 8 августа, сообщает пресс-служба ВКонтакте.

"В 2023 году мы решили дать возможность ребятам погрузиться в решение задач продвижения и маркетинга. Я надеюсь, что наш проектный лагерь поможет школьникам и студентам колледжей обрести полезные навыки создания контента, ведения проектной деятельности и работы в команде", — сказал руководитель сервиса Сферум Рубен Акопов.

В проектном лагере предусмотрено два направления работы: "Специальные проекты" и "Контент". Участники изучат инструменты продвижения, научатся работать с целевой аудиторией, создавать качественный контент, находить востребованные идеи и воплощать их. Подростки со всей страны смогут погрузиться в реальную работу команды учебного профиля Сферум в VK мессенджере и создадут собственный проект.

Ребята получат задачи, примут участие в мозговых штурмах и защитят свои проекты. Все взаимодействие участников будет вестись в онлайн-формате с помощью видеозвонков и чатов. Те, кто успешно пройдет онлайн-практику, получат сертификаты и подарки от Сферума.

Чтобы стать участником обучения, необходимо пройти тестовое задание, которое состоит из двух частей: мотивационное письмо и решение кейса по выбранному направлению.

Подробнее об образовательном проекте можно узнать по ссылке.