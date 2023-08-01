В Тюмени ведется работа по развитию муниципальных пляжей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работа по развитию муниципальных пляжей ведется в Тюмени. О точной дате их открытия пока не сообщается.

Об этом рассказал руководитель группы регистрационной и экзаменационной работы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области Илья Лемзяков во время прямого эфира в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте 1 августа.

Ранее в городской администрации рассказали, что для водных объектов, используемых для купания, предъявляется ряд требований. Это качество поверхностных вод, площадь прибрежной полосы, глубина и так далее. По результатам ежегодных исследований поверхностной воды в муниципальных объектах выявлены превышения предельно допустимой концентрации по химическим показателям. Площадь прибрежной полосы в условиях сложившейся застройки города пока недостаточна для размещения инфраструктуры необходимой для организации купания.

Для отдыха в Тюмени обустроены зоны отдыха на прудах Южном, Войновском, Плехановском, обводненных карьерах Утином, Северном, Школьном и на водном объекте в сквере Серебряные ключи. На данных зонах в течение купального сезона ведется контроль за санитарным состоянием озелененных территорий, по мере необходимости проводится уборка мусора, посторонних предметов, кошение газонов.

Виктория Макарова