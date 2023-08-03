Жители Казанского района передали гуманитарный груз бойцам в зоне СВО

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Партию гуманитарного груза от жителей Казанского района передали на передовую подразделению "Сибирь". Бойцы получили газовые баллоны, хозтовары, инструменты и продукты.

Командир штурмового отряда с позывным "Дед" отметил, что часть помощи направят в другие подразделения.

"От жителей Казанского района пришла помощь, направим в другие роты, там тоже наши есть. Родной земле, привет! Тобольску, Тюменской области", - добавил он.

В июле в это подразделение доставили дополнительное оборудование - короба для пулемета, подавители БПЛА, приборы для бесшумной стрельбы, рукоятки управления огнем. Все это позволит эффективнее выполнять боевые задачи.