Певица Пелагея и ее группа выступят на площади 400-летия Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Концертная программа известной певицы Пелагеи и ее коллектива пройдет на площади 400-летия Тюмени 20 августа. Начало — в 19 часов. Выступление приурочено к празднованию Дня Тюменской области.

"Пелагея достаточно давно не пристутсвовала в наших культурных проектах. Действительно, она поет великолепно, у нее профессиональное исполнение. Певица любима слушаетлями разных возрастов. Для нас было важно найти среднюю возрастную категорию, чтобы на концерт пришли люди как молодые, так и возрастные зрители", — рассказала на пресс-концеренции директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Она сказала, что с исполнительницей оргкомитет определился путем голосования. Изначально было пять вариантов. Елена Майер считает, что это удачный выбор. "В прошлом году я была на концерте Пелагеи в Москве. Она качественно работает с аудиторией. Ее песни известны, их поет народ. Они исполняются везде. Я думаю, вся площадь будет подпевать", — добавила директор регионального департамента культуры.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова