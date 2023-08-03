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Певица Пелагея и ее группа выступят на площади 400-летия Тюмени

Общество, 18:25 03 августа 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Концертная программа известной певицы Пелагеи и ее коллектива пройдет на площади 400-летия Тюмени 20 августа. Начало — в 19 часов. Выступление приурочено к празднованию Дня Тюменской области.

"Пелагея достаточно давно не пристутсвовала в наших культурных проектах. Действительно, она поет великолепно, у нее профессиональное исполнение. Певица любима слушаетлями разных возрастов. Для нас было важно найти среднюю возрастную категорию, чтобы на концерт пришли люди как молодые, так и возрастные зрители", — рассказала на пресс-концеренции директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Она сказала, что с исполнительницей оргкомитет определился путем голосования. Изначально было пять вариантов. Елена Майер считает, что это удачный выбор. "В прошлом году я была на концерте Пелагеи в Москве. Она качественно работает с аудиторией. Ее песни известны, их поет народ. Они исполняются везде. Я думаю, вся площадь будет подпевать", — добавила директор регионального департамента культуры.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# день Тюменской области , концерт , культура

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