Праздничные события ко Дню Тюменской области пройдут на 200 площадках региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 200 площадках пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 79-летию Тюменской области. Количество же событий превышает 400.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер рассказала на пресс-конференции 3 августа.

"Мы ожидаем, что в этих мероприятиях примут участие 60 тысяч жителей. События разноплановые: тематические, краеведческие, квесты, выставки, концерты, театрализованные шоу, много интересных новых проектов. Все мероприятия из праздничной афишы связаны с иторией региона, личностями, которые внесли особый вклад в развитие области", — поделилась Елена Майер.

Она напомнила, что основная дата празднования Дня Тюменской области — это 14 августа. Но в 2023 году по календарю дата выпадает на понедельник, поэтому основной блок празднований будет приходиться на выходные — с 18 по 20 августа.

В основном события будут проходить в уличном формате на основных центральных площадках. В Тобольске их организуют на Красной площади, в Ишиме — площадь возле нового дома культуры, построенном в 2021 году, в Омутинском районе - на театральной площади. Тюмень не ограничится одной площадкой.

Череду праздничных мероприятий в Тюмени начнет фестиваль "Этнолето" на пешеходной улице Дзержинского 12 августа. Коллектив проекта подготовил особую программу ко Дню Тюменской области. Она будет длится с 12 часов до вечера. В программу вошли работа арт-резиденции, концерты, мастер-классы.

По традиции пройдет торжественный прием, посвященный 79-й годовщине со дня образования региона, с участием губернатора Тюменской области Александра Моора. Событие будут транслировать в системе виртуальных концертных залов, в социальных сетях. 19 августа эту концертную программу повторят для членой семей участников специальной военной операции и для многодетных тюменцев.

Также запланирована большая фестивальная программа "Земля больших людей". "Слоган "Земля больших людей" уже давно вошел в наш обиход и полюбился жителям. Поэтому мы так и называем фестиваль, который уже стал традиционным. Событие посвящено талантливым, успешным, счастливым людям. Таковыми являются все жители нашего региона", — заключила Елена Майер.

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Инна Пахомова