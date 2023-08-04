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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль, пострадали два человека

Происшествия, 17:30 04 августа 2023

Противопожарая служба Тюменской области | Фото: Противопожарая служба Тюменской области

Два человека пострадали на 47 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 3 августа. Как сообщает Противопожарная служба Тюменской области, здесь автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу.

Пожарные отдельного поста № 125 с. Созоново на месте произвели отключение АКБ, стабилизовали и транспортировали автомобиль до ближайшей безопасной стоянки.

Видео противопожарной службы Тюменской области.

Вечером того же дня на 19 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 30-летняя водитель Nissan не справилась с управлением, въехала в стойку дорожного знака. В результате ДТП травмирован 13-летний пассажир автомобиля.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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