На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль, пострадали два человека

| Фото: Противопожарая служба Тюменской области | Фото: Противопожарая служба Тюменской области

Два человека пострадали на 47 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 3 августа. Как сообщает Противопожарная служба Тюменской области, здесь автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу.

Пожарные отдельного поста № 125 с. Созоново на месте произвели отключение АКБ, стабилизовали и транспортировали автомобиль до ближайшей безопасной стоянки.

Видео противопожарной службы Тюменской области.

Вечером того же дня на 19 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 30-летняя водитель Nissan не справилась с управлением, въехала в стойку дорожного знака. В результате ДТП травмирован 13-летний пассажир автомобиля.