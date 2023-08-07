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Владимир Якушев: наступило время предприимчивых и инициативных

Общество, 18:21 07 августа 2023

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Ключевой темой XI международного бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей", который пройдет в Тюмени с 11 по 13 августа станет развитие предпринимательских сообществ, создание бизнес-проектов в сфере фитнес-индустрий.

Для тех, кто предприимчив, инициативен и не боится двигаться вперёд, по словам полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, наступило классное время.

"Системная поддержка предпринимательской инициативы и бизнес-сообщества – это одно из приоритетных направлений работы органов власти, - заявил он. – "Слет успешных предпринимателей" уже стал основным местом встречи в УрФО и России не только для самих бизнесменов, но и для региональной и федеральной власти. Здесь бизнес слушают и слышат".

Почетными гостями форума, сообщает пресс-служба полпредства, станут заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе России, координатор партийного проекта "Выбирай своё" Сергей Морозов и президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин.

Впервые за историю "Слета" в нем будут участвовать молодые бизнесмены до 18 лет – участники РДДМ "Движение первых", которые получили собственную тематическую площадку. Также на панельной дискуссии будет обсуждаться роль общественных организаций в поддержке подросткового предпринимательства.

27 площадок форума посвящены продвижению проектов, работе с командой, женскому лидерству, молодежному предпринимательству, международному сотрудничеству, креативным индустриям и многому другому.

Традиционно одной из площадок станет бизнес-игра "Завод" - симуляция реального производственного предприятия.

По предварительным оценкам, участниками форума могут стать почти 15 тысяч человек.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономического развития РФ и правительства Тюменской области.

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# бизнес , Владимир Якушев , предприниматели , СУП

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