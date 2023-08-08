Все медучреждения Тюменской области используют единую информационную систему

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100% медицинских организаций Тюменской области используют единую медицинскую информационную систему. Она позволяет сохранить преемственность информации по пациенту: медицинская история, результаты исследовании, протоколы консультаций и назначений, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Жители региона получают доступ к своей медицинской информации через личный кабинет на ЕПГУ или в региональном мобильном приложении "Телемед72"", — рассказала руководитель департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова на Всероссийском совещании под председательством министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Она добавила, что пожилые пациенты все чаще пользуются цифровизацией. В Тюменской области есть различные программы обучения, которые позволяют осваивать нововведения.

Совещание по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации объединило более 500 организаторов здравоохранения. Это региональные министры здравоохранения, руководители территориальных фондов ОМС и Росздравнадзора, представители Минздрава России и подведомственных организаций.