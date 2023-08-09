30 тыс. рублей заплатит отец, который дал сыну покататься на квадроцикле по Исетскому

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

30 тыс. рублей штрафа заплатит отец, который разрешил своему сыну покататься на квадроцикле.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили двух мальчиков 12 лет в с. Исетском, которые ехали на квадроцикле. Техника принадлежит папе ребенка, сидевшего за рулем, он и пояснил, что отец разрешил ему прокатиться с другом по полю, однако дети решили выехать и на дороги села.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, папу автоинспекторы привлекли к административной ответственности за передачу транспорта лицу, не имеющему права управления, штраф за это нарушение составляет 30 тыс. рублей.

Также информацию по данному факту направят в подразделение по делам несовершеннолетних.

Добюавим, что за 8 августа в Тюмени за нарушение ПДД к административной ответственности по ст. 12.29 ч. 2 КоАП РФ в виде штрафа 800 рублей привлекли 5 велосипедистов и 10 электросамокатчиков.