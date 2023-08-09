30 тыс. рублей заплатит отец, который дал сыну покататься на квадроцикле по Исетскому
30 тыс. рублей штрафа заплатит отец, который разрешил своему сыну покататься на квадроцикле.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили двух мальчиков 12 лет в с. Исетском, которые ехали на квадроцикле. Техника принадлежит папе ребенка, сидевшего за рулем, он и пояснил, что отец разрешил ему прокатиться с другом по полю, однако дети решили выехать и на дороги села.
Как сообщает ГИБДД Тюменской области, папу автоинспекторы привлекли к административной ответственности за передачу транспорта лицу, не имеющему права управления, штраф за это нарушение составляет 30 тыс. рублей.
Также информацию по данному факту направят в подразделение по делам несовершеннолетних.
Добюавим, что за 8 августа в Тюмени за нарушение ПДД к административной ответственности по ст. 12.29 ч. 2 КоАП РФ в виде штрафа 800 рублей привлекли 5 велосипедистов и 10 электросамокатчиков.