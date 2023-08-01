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Автозапчасти, инструменты и оборудование передала в зону СВО Тюменская таможня

Общество, 17:00 11 августа 2023

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Автозапчасти, инструменты и оборудование для строительства передали бойцам в зону СВО тюменские таможенники. Товары стоимостью 7 млн рублей сотрудники мобильных групп изъяли на российско-казахстанской границе в 2022 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Транспортное средство логистической компании перемещало в адрес трёх российских предпринимателей консолидированный груз. Свыше 16 тыс. единиц строительных инструментов и оборудования, автозапчастей следовали из столицы Казахстана в Челябинск. Во время проверки таможенники установили, что продукцию сделали в Словении и Китае, а купили на рынке бывшей союзной республики. Однако, на территорию ЕАЭС товары ввезли без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Сотрудники Тюменской таможни изъяли нелегальную продукцию и направили владельцам информацию о необходимости оформления груза. В таможенные органы предприниматели так и не обратились. Было принято решение о передаче материалов в суд, который вынес решение о признании партии товаров бесхозяйной и обращении в собственность государства.

"Мы приняли меры для передачи данных товаров в пользование российской армии. Продукция соответствует установленным стандартам и пригодна к использованию по прямому назначению. Таможенные органы и дальше продолжат оказывать поддержку нашим солдатам, выполняющим задачи специальной военной операции", - поделился заместитель начальника Тюменской таможни Сергей Боровинский.

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# СВО , Тюменская таможня

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