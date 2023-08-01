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В Тюмени стажер СТО угнал машину и уснул в ней

Происшествия, 16:16 11 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в угоне автомобиля стажера автосервиса задержали полицейские в Тюмени. После рабочего дня он взял оставленные хозяйкой машины ключи и поехал кататься по городу, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

В полицию обратилась тюменка, которая сообщила, что собиралась забрать машину после ремонта в СТО, но в назначенный день транспорта на стоянке не оказалось. Подозреваемого в угоне задержали, им оказался 31-летний житель д. Шорохово Исетского района, стажировавшийся в автосервисе. На одной из парковок торгового центра он спал в автомобиле, принадлежавшем женщине.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения".

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