В Тюмени стажер СТО угнал машину и уснул в ней

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в угоне автомобиля стажера автосервиса задержали полицейские в Тюмени. После рабочего дня он взял оставленные хозяйкой машины ключи и поехал кататься по городу, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

В полицию обратилась тюменка, которая сообщила, что собиралась забрать машину после ремонта в СТО, но в назначенный день транспорта на стоянке не оказалось. Подозреваемого в угоне задержали, им оказался 31-летний житель д. Шорохово Исетского района, стажировавшийся в автосервисе. На одной из парковок торгового центра он спал в автомобиле, принадлежавшем женщине.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения".