Тоболячка украла у приятеля 152 тысячи рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемую в краже 152 тыс. рублей задержала полиция в Тобольске, сообщает УМВД по Тюменской области. С заявлением в правоохранительные органы обратился 69-летний житель мкр-н Менделеево.

Сотрудники уголовного розыска задержали знакомую потерпевшего. 30-летняя ранее судимая женщина призналась в краже. Установлено, что приятели спиртное и, воспользовавшись моментом, женщина взяла мобильный телефон тоболяка и перевела с его счета деньги. 152 тыс. рублей она потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.