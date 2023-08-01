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Школьников из Мариуполя посвятили в нефтяники в тюменском вузе

Общество, 12:16 20 августа 2023

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Посвящение в нефтяники участников "Индустриальных каникул" из Мариуполя провели на учебном полигоне Тюменского индустриального университета. Многие из школьников увидели буровую в с. Успенское Тюменского района, сообщает информационный центр регионального правительства.

В рамках программы "Университетские смены" для ребят провели образовательную экскурсию на учебном буровом полигоне. Им рассказали о развитии нефтегазовой отрасли и работе буровых установок. Школьники произнесли клятвы нефтяников и получили памятные подарки.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, 45 участников "Движения первых" приехали из Мариуполя в Тюмень, чтобы познакомиться с городом, студенческой жизнью Тюменского индустриального университета и выбрать будущую профессию. Для участия во Всероссийском проекте "Университетские смены" ТИУ был отобран среди 50 ведущих вузов страны.

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# Движение первых , ДНР , ТИУ , школьники

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